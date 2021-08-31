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НОВОСТИ

Бои возобновились в районе Панджшерского ущелья - ТВ

16:12 31.08.2021 Источник: Интерфакс

Боевые действия активизировались вновь в районе Панджшерской долины на северо-востоке Афганистана, где находятся силы Фронта национального сопротивления, выступающего против движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил телеканал CNN.

"На перевале Хавак, ведущем в Панджшер, продолжаются тяжелые бои. У нас до самого последнего момента не было доступа к интернету. Силы сопротивления находятся в уезде Пули-Хисар (провинция Баглан - ИФ) и столкновения продолжаются. "Талибан" потерял сотни человек", - заявил телеканалу командир, сражающийся за Фронт национального спасения.

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