Бои возобновились в районе Панджшерского ущелья - ТВ
16:12 31.08.2021 Источник: Интерфакс
Боевые действия активизировались вновь в районе Панджшерской долины на северо-востоке Афганистана, где находятся силы Фронта национального сопротивления, выступающего против движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил телеканал CNN.
"На перевале Хавак, ведущем в Панджшер, продолжаются тяжелые бои. У нас до самого последнего момента не было доступа к интернету. Силы сопротивления находятся в уезде Пули-Хисар (провинция Баглан - ИФ) и столкновения продолжаются. "Талибан" потерял сотни человек", - заявил телеканалу командир, сражающийся за Фронт национального спасения.
НОВОСТИ
- 16:32 31.08.2021
- Королева Дании станет художником-постановщиком нового фильма Билле Аугуста
- 16:30 31.08.2021
- Наблюдение за выборами на участках и онлайн обеспечит их прозрачность
- 16:00 31.08.2021
- ЕС примет решение о создании собственных сил быстрого реагирования в 2022 году - источник
- 15:32 31.08.2021
- В ЕС 70% взрослого населения полностью привиты от COVID-19 - глава Еврокомиссии
- 15:25 31.08.2021
- Москва обеспечит бесплатный транспорт для концертных выездов музыкальных школ
- 15:12 31.08.2021
- Украина запретила с 1 сентября въезд автомобилей с номерами Приднестровья
- 15:00 31.08.2021
- Алар Карис избран новым президентом Эстонии
- 14:47 31.08.2021
- Участники Национальной технологической олимпиады по профилю ИИ будут решать задачу по автоматическому распознаванию рукописного текста в тетрадях
- 14:32 31.08.2021
- В КПРФ предлагают увеличить стипендии студентов до 80% прожиточного минимума
- 14:12 31.08.2021
- Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В, разбившегося в Подмосковье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать