Королева Дании станет художником-постановщиком нового фильма Билле Аугуста
16:32 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Королева Дании Маргрете II в качестве художника-постановщика принимает участие в работе над фильмом известного датского кинорежиссера Билле Аугуста для американского стримингового сервиса Netflix. Это полнометражная картина "Эренгард" (Ehrengard), в основу которой легла одна из последних работ писательницы Карен Бликсен (1885-1962), сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе продюсерской компании SF Studios.
На съемках фильма будут использованы декорации, созданные Маргрете II. С 1970 года королева работала с различными художественными формами: увлекалась живописью, церковным текстилем, акварелью, гравюрами, книжными иллюстрациями, декупажем, сценографией и вышивкой. Она является почетным членом Ассоциации датских сценографов за ее многолетнюю работу в качестве сценографа в датском кино, на телевидении и в театре.
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