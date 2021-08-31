Наблюдение за выборами на участках и онлайн обеспечит их прозрачность

16:30

По данным, размещенным на сайте Общественной палаты Москвы со ссылкой на прошедшее 30 августа заседание ЦИК РФ, Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве полностью готов проконтролировать чистоту голосования.

«В дни выборов депутатов Государственной думы, довыборов в Московскую городскую думу и муниципальный совет района Щукино 17-19 сентября в Общественном штабе будут размещаться: группа разбора - здесь детально разбираются все сообщения с участков с возможностью просмотра записей с видеокамер; видеоцентр, где наблюдатели отслеживают ситуацию на УИК по трансляции с камер, и кол-центр», — информирует сообщение.

Также отмечается нахождение в штабе электронного центра и трех участковых избирательных комиссий дистанционного электронного голосования (УИК ДЭГ). Это позволит осуществлять контроль, получать статистику, наблюдать за чистотой онлайн-голосования, контролировать печать бюллетеней, благодаря чему можно будет сверить число зарегистрированных бюллетеней и отданных голосов.

По мнению Алексея Венедиктова, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, приведенным на сайте, “Поскольку мы наблюдаем в Москве и за электронным голосованием, мы сочли нужным, чтобы УИК ДЭГ были тоже рядом с нами, на площадке штаба. Там же будут стоять принтеры, которые печатают бумажный «след», и там же будут сидеть наблюдатели, которые следят за электронным голосованием. Таким образом, мы сделали единую площадку, где все системы наблюдения собраны в одном месте”.

Единая система наблюдения также позволит оперативно реагировать на сообщения с участков и, если необходимо, направлять туда мобильные группы, а также отвечать на вопросы, связанные с онлайн-голосованием.

Алексей Венедиктов ранее сообщил, что к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 15 тысяч активистов, они будут задействованы для работы на сентябрьских выборах.

Напоминаем: выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Запись завершится в 23:59 13 сентября. На данный момент более миллиона заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании.