Справороссы разработали законопроект о лишении свободы до 8 лет за повреждение памятников

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" и сопредседатель справороссов Захар Прилепин разработали законопроект о лишении свободы до восьми лет за повреждение памятников истории и культуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Согласно документу, с которым ознакомился ТАСС, нарушение собственником или иным законным владельцем требований сохранения и (или) использования объектов, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, повлекшее их уничтожение или повреждение, причинившее существенный вред, наказываются лишением свободы на срок до шести лет.

То же деяние, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, указывается в законопроекте.

При этом к указанным составам преступлений предлагается не применять сроки давности.