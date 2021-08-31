В столице началась раздача браслетов безопасности, помогающих в поисках пропавших людей - Леонов
16:58 31.08.2021
|Автор фото: Александр Иванов
«Браслет «Амулет» содержит в себе защищенный от воды и не требующий подзарядки модуль, на который может быть записана и считана информация о здоровье человека, контакты его родственников. В большом городе пожилой человек, ребенок или человек с ментальными расстройствами нередко может испугаться, стать неконтактным, заблудиться и потеряться. С помощью браслета люди смогут быстрее вернуться домой», — сообщил Олег Леонов.
На сегодняшний день жителями столицы оставлено более двадцати тысяч заявок на получение браслетов безопасности для себя и близких.
Мария Миронова, учредитель фонда “Артист”, заметила, что пожилые люди особенно нуждаются в уходе и защите, а “браслет безопасности — один из способов, позволяющих нам быть спокойнее за своих близких, остающихся один на один с опасностями большого города”.
Анатолий Юшин, депутат Пресненского совета депутатов также высказался в поддержку инициативы лидера волонтеров-спасателей, отметив, “если есть техническое средство, которое может помочь нашим старикам, нужно его применять”.
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