Александр Мажуга: Разработки российских ученых всегда были востребованы в обороне
17:24 31.08.2021
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Автор фото: Ольга Чумаченко
«В нашей стране наука всегда работала на оборону. Так, Московский химико-технологический институт, как ранее назывался Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ), изначально стремился использовать фундаментальные знания для решения практических задач», — рассказал эксперт.
Он напомнил о многочисленных достижениях специалистов РХТУ, а также поделился новыми достижениями, на пример рассказал о новой медицинской разработке химиков - аэрогеле, помогающем в полевых условиях остановить сильное кровотечение в течении 2-3 минут.
Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов со своей стороны подтвердил широкое использование научных достижений, к концу 2020 года увеличивших долю образцов современных вооружений, военной и спецтехники на 70%.
Михаил Пономарев, эксперт по вопросам молодежи, сообщил, что в модернизации вооруженных сил огромную роль играют научные роты, главная задача которых - привлекать молодых квалифицированных инженеров, занимающихся инновациями в ОПК (оборонно-промышленный комплекс)
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