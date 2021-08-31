Александр Мажуга: Разработки российских ученых всегда были востребованы в обороне

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Разработки российских ученых вносят весомый вклад в решение стратегических задач и оборону страны - считает профессор РАН, доктор химических наук. По его мнению, современное военное дело невозможно без научных разработок и достижений, благодаря которым армия получает инновационные технологии и материалы.

«В нашей стране наука всегда работала на оборону. Так, Московский химико-технологический институт, как ранее назывался Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ), изначально стремился использовать фундаментальные знания для решения практических задач», — рассказал эксперт.

Он напомнил о многочисленных достижениях специалистов РХТУ, а также поделился новыми достижениями, на пример рассказал о новой медицинской разработке химиков - аэрогеле, помогающем в полевых условиях остановить сильное кровотечение в течении 2-3 минут.

Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов со своей стороны подтвердил широкое использование научных достижений, к концу 2020 года увеличивших долю образцов современных вооружений, военной и спецтехники на 70%.

Михаил Пономарев, эксперт по вопросам молодежи, сообщил, что в модернизации вооруженных сил огромную роль играют научные роты, главная задача которых - привлекать молодых квалифицированных инженеров, занимающихся инновациями в ОПК (оборонно-промышленный комплекс)