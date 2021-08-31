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Как сообщает Минпромторг, цены на «борщевой набор» снижены

17:38 31.08.2021

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Автор фото: Алена Куренова
Отпускные и розничные цены на продукты, входящие в “борщевой набор” снижены - сообщает Минпромторг. Согласно информации Росстата, в целом за расчетный месяц плодоовощная продукция в целом подешевела (отмечено снижение цен на 1,7%), морковь - на 7, 52%, картофель - на 1. 91%, томаты - 1,7%, огурцы - на 0,68%. Аналитик и публицист Анатолий Вассерман проинспектировал сетевой розничный магазин на предмет совпадения заявленных цифр с реальностью.

«Я приобрел продукты на борщ. Могу сказать, что, в целом, все овощи для него доступные. Чек на покупку составил 289 рублей, что вполне соответствует тенденции к снижению цен, как у сетей, так и у производителей», — отметил аналитик.

По его мнению, необходимо расширить возможности доступа производителям сельхозпродукции к точкам продаж, а также отслеживать цены на продукты на постоянной основе.

Со своей стороны, муниципальный депутат, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии ЛДПР Антон Медведев считает, что ни один магазин не станет работать себе в убыток, а кандидат в депутаты Государственной Думы от партии РПСС, заместитель председателя Российского творческого союза работников культуры Юлия Гладкова предложила отследить тенденцию ценообразования и только потом делать выводы.

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