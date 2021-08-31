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НОВОСТИ

Часть афганских беженцев, эвакуированных США, готовы принять в Канаде - министр

18:30 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады собираются принять 5 тыс. афганцев, которые были эвакуированы Соединенными Штатами из Афганистана. Об этом во вторник сообщил журналистам на пресс-конференции канадский министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино.

"Рад сообщить о нашем соглашении с США о сотрудничестве по безопасному вывозу афганцев из Афганистана, в рамках которого Канада примет 5 тыс. беженцев, эвакуированных американцами", - сказал он. Министр уточнил, что ранее канадские ВВС самостоятельно вывезли из Афганистана 3,7 тыс. человек, в том числе граждан Канады.

Глава МИД Канады Марк Гарно на этой же пресс- конференции уточнил, что в настоящее время в Афганистане остаются 1 250 канадцев, людей, обладающих правом въезда в Канаду, а также родственников уже вывезенных в североамериканскую страну афганцев.

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