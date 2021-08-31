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НОВОСТИ

Новикомбанк получил прибыль более 6 млрд рублей

19:20 31.08.2021

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Фото Банка
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, опубликовал результаты деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 года. Согласно данным МСФО, за первое полугодие 2021 года банк получил прибыль в размере более 6 млрд рублей.

Нестабильность финансовых рынков, валютных курсов и экономической обстановки в стране и за рубежом не повлиял на устойчивый рост ключевых направлений деятельности Новикомбанка, так как банк проводит консервативную политику управления рисками, располагает линейкой продуктов современным банковским стандартам, включающим индивидуальный подход к партнерам и клиентам, а также проводившему политику долгосрочного стратегического партнерства с ведущими предприятиями страны.

Итоги первого полугодия 2021 года показали приближение активов Новикомбанка к 570 млрд. рублей, основой роста активов является кредитный портфель банка, составляющий 385 млрд. рублей (за вычетом резервов). Благодаря расширению объемов финансирования отечественных предприятий показатели чистого процентного дохода банка(после создания (восстановления) резерва) выросли до 10,7 млрд рублей - на 58,33%, собственные средства банка выросли на 11%, до 59 млрд рублей.

Рост капитальной базы создает основу для дальнейшего укрепления Новикомбанка в качестве важнейшего звена финансовой системы Госкорпорации Ростех.

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