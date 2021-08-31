Новикомбанк получил прибыль более 6 млрд рублей
19:20 31.08.2021
|Фото Банка
Нестабильность финансовых рынков, валютных курсов и экономической обстановки в стране и за рубежом не повлиял на устойчивый рост ключевых направлений деятельности Новикомбанка, так как банк проводит консервативную политику управления рисками, располагает линейкой продуктов современным банковским стандартам, включающим индивидуальный подход к партнерам и клиентам, а также проводившему политику долгосрочного стратегического партнерства с ведущими предприятиями страны.
Итоги первого полугодия 2021 года показали приближение активов Новикомбанка к 570 млрд. рублей, основой роста активов является кредитный портфель банка, составляющий 385 млрд. рублей (за вычетом резервов). Благодаря расширению объемов финансирования отечественных предприятий показатели чистого процентного дохода банка(после создания (восстановления) резерва) выросли до 10,7 млрд рублей - на 58,33%, собственные средства банка выросли на 11%, до 59 млрд рублей.
Рост капитальной базы создает основу для дальнейшего укрепления Новикомбанка в качестве важнейшего звена финансовой системы Госкорпорации Ростех.
НОВОСТИ
- 19:30 31.08.2021
- Больше половины россиян воспринимают дебаты как политическое шоу
- 19:10 31.08.2021
- В мэрии Москвы рассказали о мерах эпидемиологической безопасности в школах
- 18:30 31.08.2021
- Часть афганских беженцев, эвакуированных США, готовы принять в Канаде - министр
- 18:20 31.08.2021
- Слова Грудинина об иске в суд Памфилова назвала "предвыборным трепом"
- 17:40 31.08.2021
- Афганские беженцы должны не ехать в ЕС, а оставаться в регионе - министр иммиграции Дании
- 17:38 31.08.2021
- Как сообщает Минпромторг, цены на «борщевой набор» снижены
- 17:24 31.08.2021
- Александр Мажуга: Разработки российских ученых всегда были востребованы в обороне
- 17:12 31.08.2021
- РФ согласовывает проекты создания единой системы ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией
- 17:00 31.08.2021
- Справороссы разработали законопроект о лишении свободы до 8 лет за повреждение памятников
- 16:58 31.08.2021
- В столице началась раздача браслетов безопасности, помогающих в поисках пропавших людей - Леонов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать