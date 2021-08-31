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Больше половины россиян воспринимают дебаты как политическое шоу

19:30 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 60% респондентов считают предвыборные дебаты политическим шоу, а не важным инструментом информирования избирателей о программах партий и кандидатов. Об этом сообщил во вторник руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола в онлайн-формате "Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании".

"Только треть россиян считает, что дебаты - это важный этап подготовки к выборам, они помогают узнать больше о кандидатах и программах. Доминантным оказалось мнение, его разделили 58% участников исследования, о том, что все-таки это [дебаты] шоу, которое не выполняет своей функции в достаточной мере в части информирования о кандидатах и программах", - сказал Мамонов.

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