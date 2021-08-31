0
0
119
НОВОСТИ

В рамках туристического кешбэка россияне в 2021 г. потратили 32,4 млрд руб.

20:10 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в 2021 г. по программе туристического кешбэка купили туров и мест проживания на 32,4 млрд руб., им возвращено около 6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"Суммарно в этом году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд руб., а россиянам напрямую вернулось около 6,15 млрд руб. Было совершено 727,89 тыс. транзакций", - говорится в сообщении.

Программа стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) была запущена в августе 2020 г. По данным Ростуризма, россияне в рамках программы в 2020 г. приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма выплаченных кешбэков составила 1,2 млрд руб. Согласно условиям программы, туристу на карту возвращается 20% стоимости тура или проживания, максимальная сумма возмещения составляет 20 тыс. руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:15 31.08.2021
ЕС не допустит массовой миграции из Афганистана в Европу
0
0
20:10 31.08.2021
Путь от индустриального парка «Есипово» до Ленинградского шоссе в Подмосковье теперь без пробок
0
128
19:30 31.08.2021
Больше половины россиян воспринимают дебаты как политическое шоу
0
187
19:20 31.08.2021
Новикомбанк получил прибыль более 6 млрд рублей
0
165
19:10 31.08.2021
В мэрии Москвы рассказали о мерах эпидемиологической безопасности в школах
0
194
18:30 31.08.2021
Часть афганских беженцев, эвакуированных США, готовы принять в Канаде - министр
0
268
18:20 31.08.2021
Слова Грудинина об иске в суд Памфилова назвала "предвыборным трепом"
0
275
17:40 31.08.2021
Афганские беженцы должны не ехать в ЕС, а оставаться в регионе - министр иммиграции Дании
0
315
17:38 31.08.2021
Как сообщает Минпромторг, цены на «борщевой набор» снижены
0
279
17:24 31.08.2021
Александр Мажуга: Разработки российских ученых всегда были востребованы в обороне
0
272

Возврат к списку