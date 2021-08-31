В рамках туристического кешбэка россияне в 2021 г. потратили 32,4 млрд руб.
20:10 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Суммарно в этом году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд руб., а россиянам напрямую вернулось около 6,15 млрд руб. Было совершено 727,89 тыс. транзакций", - говорится в сообщении.
Программа стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) была запущена в августе 2020 г. По данным Ростуризма, россияне в рамках программы в 2020 г. приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма выплаченных кешбэков составила 1,2 млрд руб. Согласно условиям программы, туристу на карту возвращается 20% стоимости тура или проживания, максимальная сумма возмещения составляет 20 тыс. руб.
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