В рамках туристического кешбэка россияне в 2021 г. потратили 32,4 млрд руб.

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в 2021 г. по программе туристического кешбэка купили туров и мест проживания на 32,4 млрд руб., им возвращено около 6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.



"Суммарно в этом году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд руб., а россиянам напрямую вернулось около 6,15 млрд руб. Было совершено 727,89 тыс. транзакций", - говорится в сообщении.



Программа стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) была запущена в августе 2020 г. По данным Ростуризма, россияне в рамках программы в 2020 г. приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма выплаченных кешбэков составила 1,2 млрд руб. Согласно условиям программы, туристу на карту возвращается 20% стоимости тура или проживания, максимальная сумма возмещения составляет 20 тыс. руб.



