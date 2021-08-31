ЕС не допустит массовой миграции из Афганистана в Европу

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу, в том числе путем оказания большей поддержки странам региона, которые будут принимать беженцев. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС по итогам внеочередной сессии на уровне министров внутренних дел.



"Основываясь на уроках прошлого, ЕС и его страны-члены будут действовать вместе, чтобы не допустить возникновения новых неконтролируемых широкомасштабных миграционных потоков, с которыми ЕС сталкивался в прошлом (имеется в виду миграционный кризис 2015-2016 годов - прим. ТАСС). Необходимо избегать появления стимулов для нелегальной миграции. ЕС усилит поддержку стран, непосредственно граничащих с Афганистаном, чтобы добиться получения поддержки всеми нуждающимися, в первую очередь внутри региона", - говорится в документе. ЕС намерен оказать странам региона "финансовую помощь через соответствующие международные финансовые организации".



Главы МВД, в частности, предложили вести "информационные кампании", разоблачающие "ложные истории, распространяемые контрабандистами, перевозящими людей, и направленные на то, чтобы подтолкнуть людей отправиться в опасный путь в Европу".



