На следующей неделе будет опубликован список необходимой помощи для Афганистана - генсек ООН

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН обнародует на следующей неделе данные о срочных гуманитарных потребностях Афганистана и необходимом финансировании на ближайшие четыре месяца. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.



"На следующей неделе мы обнародуем информацию о наиболее срочных гуманитарных потребностях и необходимом финансировании на ближайшие четыре месяца в рамках срочной заявки по Афганистану. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс будет заниматься координацией действий всей системы ООН по подготовке заявки", - отмечается в тексте. По словам Гутерриша, в условиях засухи и грядущей зимы необходимы срочные поставки дополнительного продовольствия, средств укрытия для населения и медикаментов. "Призываю все стороны содействовать <...> доступу всех гуманитарных работников - мужчин и женщин", - говорится в заявлении.



По словам генсека, республика столкнулась с угрозой гуманитарной катастрофы в результате ухудшающейся экономической ситуации. "В день, когда Афганистан вступает в новую фазу, я хочу выразить сильнейшую обеспокоенность усугубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране и угрозой полного разрушения системы базовых услуг", - отмечается в тексте.



