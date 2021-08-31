Один из лицеев в Подмосковье 1 сентября посетит премьер-министр РФ

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний встретится с учениками и выпускниками одного из лицеев в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.



"Также запланирован осмотр председателем правительства учебных корпусов, в том числе нового строящегося", - говорится в сообщении.



Уточняется, что в рабочей поездке Мишустина примет участие глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.



