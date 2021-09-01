Свидетельство о смерти граждане РФ теперь смогут получать в электронном виде
07:00 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как пояснили в пресс-службе Минздрава России, ранее родственники умершего получали бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые необходимо было предоставить в органы ЗАГС для внесения изменений в информацию актов гражданского состояния. В соответствии с новым приказом с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти будет формироваться в электронном виде с последующей передачей информации в ЕГИСЗ в сфере здравоохранения и направлением для регистрации в ЗАГС.
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