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НОВОСТИ

Свидетельство о смерти граждане РФ теперь смогут получать в электронном виде

07:00 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свидетельство о смерти с 1 сентября граждане смогут получать в электронном виде. Соответствующий приказ "Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи" утвержден Минздравом РФ и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава России, ранее родственники умершего получали бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые необходимо было предоставить в органы ЗАГС для внесения изменений в информацию актов гражданского состояния. В соответствии с новым приказом с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти будет формироваться в электронном виде с последующей передачей информации в ЕГИСЗ в сфере здравоохранения и направлением для регистрации в ЗАГС.

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