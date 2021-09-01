Пересматривать санкции против талибов администрация Байдена не планирует

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в обозримом будущем не собираются пересматривать санкции в отношении захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Сегодня талибы подпадают под те же санкции и определения, что и вчера, - указал он, подчеркнув, что движения признано в США террористическим. - Исходя из их действий, я ожидаю, что ситуация будет обстоять таким же образом и завтра, и как минимум в обозримом будущем".