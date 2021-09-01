Пересматривать санкции против талибов администрация Байдена не планирует
07:10 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США в обозримом будущем не собираются пересматривать санкции в отношении захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Сегодня талибы подпадают под те же санкции и определения, что и вчера, - указал он, подчеркнув, что движения признано в США террористическим. - Исходя из их действий, я ожидаю, что ситуация будет обстоять таким же образом и завтра, и как минимум в обозримом будущем".
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