Пасмурная погода с дождем и грозами ожидается в Москве в первый день осени
07:25 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с дождем и грозами ожидается в Москве 1 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в Москве будет от 19 до 21 градуса тепла, в ночь на четверг температура в столице опустится до 9 градусов.
Скорость юго-западного ветра в среду не превысит в столичном регионе 11 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.
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