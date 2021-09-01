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Пасмурная погода с дождем и грозами ожидается в Москве в первый день осени

07:25 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с дождем и грозами ожидается в Москве 1 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 19 до 21 градуса тепла, в ночь на четверг температура в столице опустится до 9 градусов.

Скорость юго-западного ветра в среду не превысит в столичном регионе 11 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.

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