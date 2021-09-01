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Надзорные органы проведут проверку 35 российских авиакомпаний

07:40 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик поручил главам Росавиации и Ространснадзора организовать проверки 35 ведущих авиакомпаний России, осуществляющих коммерческие перевозки. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания протокол с совещания под председательством министра транспорта Виталия Савельева, которое было посвящено вопросу совершенствования безопасности полетов гражданской авиации РФ.

По данным газеты, по результатам совещания Росавиации и Ространснадзору необходимо предоставить Минтрансу планы- графики проверок авиакомпаний до 6 августа. В Росавиации сообщили "Известиям", что документ составлен и направлен в Минтранс. В Ространснадзоре рассказали "Известиям", что необходимость проведения контрольных мероприятий связана с оценкой соблюдения обязательных требований в области гражданской авиации. В случае обнаружения нарушений воздушного законодательства будут приняты необходимые меры инспекторского и административного реагирования.

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