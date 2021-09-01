Большинство школ и ВУЗов России начнут учебный год в обычном формате
08:00 01.09.2021 Источник: Интерфакс
Новый учебный год в российских школах и большинстве вузов 1 сентября начнется в традиционном формате, школьники и студенты сядут за парты и придут в аудитории, сообщили главы профильных ведомств.
"1 сентября "День знаний" пройдет очно, в традиционном формате. Все школы готовы сегодня к приему 17 млн школьников", - сказал Кравцов, выступая на VIII Общероссийском родительском собрании.
При этом, по словам министра, в школах по-прежнему будут усилены меры, направленные на недопущение распространения COVID-19, регионы будут "тщательно" контролировать ситуацию с распространением коронавируса, от учителей не требуют носить маски на уроках, но могут быть приняты и иные решения в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном субъекте.
"Ситуация сейчас спокойная, понятно, что расслабляться нельзя, и те меры - социальная дистанция, распределение потоков - они действуют, и я прошу всех отнестись с пониманием", - уточнил ранее Кравцов.
В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что почти все российские вузы приняли решение начать учебный год в очном формате, часть вузов, которые приняли решение начать обучение дистанционно, приступят к занятиям в привычном формате до 1 ноября. При этом в вузах будут соблюдать меры безопасности по коронавирусу, преподавателям и студентам, кому уже исполнилось 18 лет, ранее рекомендовали пройти вакцинацию от COVID-19.
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