0
0
177
НОВОСТИ

Большинство школ и ВУЗов России начнут учебный год в обычном формате

08:00 01.09.2021 Источник: Интерфакс

Новый учебный год в российских школах и большинстве вузов 1 сентября начнется в традиционном формате, школьники и студенты сядут за парты и придут в аудитории, сообщили главы профильных ведомств.

"1 сентября "День знаний" пройдет очно, в традиционном формате. Все школы готовы сегодня к приему 17 млн школьников", - сказал Кравцов, выступая на VIII Общероссийском родительском собрании.

При этом, по словам министра, в школах по-прежнему будут усилены меры, направленные на недопущение распространения COVID-19, регионы будут "тщательно" контролировать ситуацию с распространением коронавируса, от учителей не требуют носить маски на уроках, но могут быть приняты и иные решения в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном субъекте.

"Ситуация сейчас спокойная, понятно, что расслабляться нельзя, и те меры - социальная дистанция, распределение потоков - они действуют, и я прошу всех отнестись с пониманием", - уточнил ранее Кравцов.

В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что почти все российские вузы приняли решение начать учебный год в очном формате, часть вузов, которые приняли решение начать обучение дистанционно, приступят к занятиям в привычном формате до 1 ноября. При этом в вузах будут соблюдать меры безопасности по коронавирусу, преподавателям и студентам, кому уже исполнилось 18 лет, ранее рекомендовали пройти вакцинацию от COVID-19.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

09:20 01.09.2021
Совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского не будет
0
36
09:05 01.09.2021
Сегодня открывается Венецианский кинофестиваль
0
67
09:00 01.09.2021
Эксперты установили причины катастрофы Ил-112В в Кубинке - СМИ
0
85
08:40 01.09.2021
Президент Казахстана: Мы столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции
0
125
08:25 01.09.2021
Талибы не возьмут в правительство тех, кто ранее "выступал против исламских ценностей"
0
141
07:40 01.09.2021
Надзорные органы проведут проверку 35 российских авиакомпаний
0
193
07:25 01.09.2021
Пасмурная погода с дождем и грозами ожидается в Москве в первый день осени
0
183
07:10 01.09.2021
Пересматривать санкции против талибов администрация Байдена не планирует
0
203
07:00 01.09.2021
Свидетельство о смерти граждане РФ теперь смогут получать в электронном виде
0
229
22:25 31.08.2021
Один из лицеев в Подмосковье 1 сентября посетит премьер-министр РФ
0
557

Возврат к списку