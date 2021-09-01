Талибы не возьмут в правительство тех, кто ранее "выступал против исламских ценностей"

08:25 Источник: Интерфакс

Афганское радикальное движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) раскрыло критерии отбора в будущее свое правительство представителей прежних режимов.

"В будущей исламской системе не будет места тем, кто в предыдущих правительствах не смог служить людям, выступали против наших исламских и национальных ценностей", - заявил в среду представитель движения Вардак Альханафи.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид ранее сообщил, что в Кандагаре под председательством лидера Хайбатуллы Ахундзада в течение трех дней заседал руководящий совет талибов.