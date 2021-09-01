0
0
144
НОВОСТИ

Талибы не возьмут в правительство тех, кто ранее "выступал против исламских ценностей"

08:25 01.09.2021 Источник: Интерфакс

Афганское радикальное движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) раскрыло критерии отбора в будущее свое правительство представителей прежних режимов.

"В будущей исламской системе не будет места тем, кто в предыдущих правительствах не смог служить людям, выступали против наших исламских и национальных ценностей", - заявил в среду представитель движения Вардак Альханафи.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид ранее сообщил, что в Кандагаре под председательством лидера Хайбатуллы Ахундзада в течение трех дней заседал руководящий совет талибов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

09:20 01.09.2021
Совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского не будет
0
36
09:05 01.09.2021
Сегодня открывается Венецианский кинофестиваль
0
67
09:00 01.09.2021
Эксперты установили причины катастрофы Ил-112В в Кубинке - СМИ
0
85
08:40 01.09.2021
Президент Казахстана: Мы столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции
0
125
08:00 01.09.2021
Большинство школ и ВУЗов России начнут учебный год в обычном формате
0
174
07:40 01.09.2021
Надзорные органы проведут проверку 35 российских авиакомпаний
0
193
07:25 01.09.2021
Пасмурная погода с дождем и грозами ожидается в Москве в первый день осени
0
183
07:10 01.09.2021
Пересматривать санкции против талибов администрация Байдена не планирует
0
203
07:00 01.09.2021
Свидетельство о смерти граждане РФ теперь смогут получать в электронном виде
0
229
22:25 31.08.2021
Один из лицеев в Подмосковье 1 сентября посетит премьер-министр РФ
0
557

Возврат к списку