Талибы не возьмут в правительство тех, кто ранее "выступал против исламских ценностей"
08:25 01.09.2021 Источник: Интерфакс
Афганское радикальное движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) раскрыло критерии отбора в будущее свое правительство представителей прежних режимов.
"В будущей исламской системе не будет места тем, кто в предыдущих правительствах не смог служить людям, выступали против наших исламских и национальных ценностей", - заявил в среду представитель движения Вардак Альханафи.
Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид ранее сообщил, что в Кандагаре под председательством лидера Хайбатуллы Ахундзада в течение трех дней заседал руководящий совет талибов.
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