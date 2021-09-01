Президент Казахстана: Мы столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстанская экономика столкнулась с неконтролируемым ростом инфляции, в этой сфере правительство проявило свое бессилие. Об этом заявил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу.

"Мы столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции. Национальный банк, правительство оказались бессильными перед ней, сославшись на мировые тенденции. Подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики", - сказал он.