Эксперты установили причины катастрофы Ил-112В в Кубинке - СМИ
09:00 01.09.2021 Источник: Коммерсант.ru
Пилоты в этой ситуации не могли сделать абсолютно ничего.
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