Сегодня открывается Венецианский кинофестиваль
09:05 01.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Картиной режиссера Педро Альмодовара открывается сегодня Венецианский кинофестиваль. Фильм «Параллельные матери» испанского кинематографиста входит в число самых ожидаемых премьер этого года. Чаще всего кинокритики накануне венецианского биеннале пишут про ленту «Рука Бога» Паоло Соррентино, снятого для стримингового сервиса Netflix, биографическую картину «Спенсер» о принцессе Диане, работу Ридли Скотта «Последняя дуэль», «Дюну» Дени Вильнева и «Силу Собаки» с Бенедиктом Камбербэтчем в одной из главных ролей.
Как отмечает «Новая газета», этот год стал самым урожайным и для российского кино. В основном конкурсе представлен триллер «Капитан Волконогов бежал» про сотрудника НКВД, которому дается шанс искупить вину за злодеяния. В остальных программах – отечественные ленты «Мама, я дома» и «Обходные пути».
В основную конкурсную программу также включен украинский фильм «Отблеск». Его героем стал хирург, оказавшийся в плену у российских военных в Донбассе. Эхо Москвы
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