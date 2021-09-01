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НОВОСТИ

Сегодня открывается Венецианский кинофестиваль

09:05 01.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Картиной режиссера Педро Альмодовара открывается сегодня Венецианский кинофестиваль. Фильм «Параллельные матери» испанского кинематографиста входит в число самых ожидаемых премьер этого года. Чаще всего кинокритики накануне венецианского биеннале пишут про ленту «Рука Бога» Паоло Соррентино, снятого для стримингового сервиса Netflix, биографическую картину «Спенсер» о принцессе Диане, работу Ридли Скотта «Последняя дуэль», «Дюну» Дени Вильнева и «Силу Собаки» с Бенедиктом Камбербэтчем в одной из главных ролей.

Как отмечает «Новая газета», этот год стал самым урожайным и для российского кино. В основном конкурсе представлен триллер «Капитан Волконогов бежал» про сотрудника НКВД, которому дается шанс искупить вину за злодеяния. В остальных программах – отечественные ленты «Мама, я дома» и «Обходные пути».

В основную конкурсную программу также включен украинский фильм «Отблеск». Его героем стал хирург, оказавшийся в плену у российских военных в Донбассе.  Эхо Москвы

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