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НОВОСТИ

Совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского не будет

09:20 01.09.2021 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Джо Байден сегодня, 1 сентября, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном офисе. Совместной пресс-конференции по итогам встречи не запланировано, говорится в расписании американского президента. Господин Зеленский прибыл в Вашингтон накануне, он планирует несколько встреч с американскими чиновниками.  Коммерсантъ

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