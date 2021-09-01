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НОВОСТИ

С 1 сентября в России вступил в силу ряд нововведений

09:32 01.09.2021 Источник: Газета.Ru

В России с первого сентября вступил в силу ряд нововведений, среди которых увеличение суммы оплаты больничного по уходу за детьми, «гаражная амнистия», возможность для автомобилистов обжаловать штрафы с камеры через портал «Госуслуг» и ряд других.

Так, в сентябре начинает действовать закон о выплатах по листам нетрудоспособности по уходу за ребенком до семи лет включительно. Отныне трудовой стаж родителей не имеет какого-либо значения, так как выплаты будут составлять в размере 100% от среднего заработка.

Также с первого сентября 2021 года в течение пяти лет начинает действовать закон о гаражной амнистии. В рамках данной амнистии до 1 сентября 2026 года россияне, которые пользуются капитальными гаражами, построенными до вступления в силу Градостроительного кодекса России (до 30 декабря 2004 года), могут получить бесплатно в собственность земельный участок, где находится постройка. Речь также и о гаражных и гаражно-строительных кооперативах.

Помимо этого, российские автомобилисты смогут обжаловать через «Госуслуги» штрафы, полученные при помощи камер видеонаблюдения. Жалобу можно также оформить через сайт суда при наличии такой технической возможности. С сентября также появился новый дорожный знак «Фотовидеофиксация», который заменил уже существующий и может применяться самостоятельно, в отличие от своего предшественника.  Газета.Ru

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