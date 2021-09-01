США оставили в Афганистане переводчика, который спас Байдена в 2008-м - WSJ
10:00 01.09.2021 Источник: Эхо Москвы
США оставили в Афганистане переводчика, который спас президента Джо Байдена в 2008-м. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на самого этого афганца. Его зовут Мохаммед, фамилию газета не раскрывает из соображений безопасности. Он прячется от захвативших страну талибов («Талибан» в России признан террористической организацией и запрещен) и просит американцев вывезти его и его семью.
В 2008-м вертолет, в котором был Байден (тогда сенатор от штата Делавэр) и еще два американских политика, попал в снежную борю. Они совершили аварийную посадку в горах, подали сигнал бедствия, а Мохаммед нашел их.
В Белом доме обещают помочь переводчику. Эхо Москвы
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