США оставили в Афганистане переводчика, который спас Байдена в 2008-м - WSJ

10:00 Источник: Эхо Москвы

США оставили в Афганистане переводчика, который спас президента Джо Байдена в 2008-м. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на самого этого афганца. Его зовут Мохаммед, фамилию газета не раскрывает из соображений безопасности. Он прячется от захвативших страну талибов («Талибан» в России признан террористической организацией и запрещен) и просит американцев вывезти его и его семью.

В 2008-м вертолет, в котором был Байден (тогда сенатор от штата Делавэр) и еще два американских политика, попал в снежную борю. Они совершили аварийную посадку в горах, подали сигнал бедствия, а Мохаммед нашел их.

В Белом доме обещают помочь переводчику. Эхо Москвы