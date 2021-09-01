Литва отказала Белоруссии в правовой помощи по делу о геноциде белорусов в годы войны
10:05 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура Белоруссии получила ответ из Генеральной прокуратуры Литвы об отказе в оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в среду белорусская Генпрокуратура.
"Генпрокуратура Литвы, игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 "Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года", уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение, поскольку это, по ее мнению, может причинить вред их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры на ее сайте.
В Минске считают, что Генпрокуратура Литвы, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, "фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия".
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