Премьер-министр Финляндии вернула государству деньги, которые ее семья получила в качестве льготы на питание
10:20 01.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Премьер-министр Финляндии полностью вернула в казну деньги, которые ее семья получила в качестве льготы на питание. В канцелярии Санны Марин сообщают, что она перечислила последние 4200 евро по льготе за текущий год (ранее Марин выплатила свыше 10 тысяч за 2020-й).
Для Марин в ее резиденцию закупались продукты для завтраков на сумму почти 850 евро в месяц. Когда выяснилось, что эти льготы облагаются налогами, политик отказалась от них и пообещала вернуть в бюджет все уже затраченные на это деньги. Эхо Москвы
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