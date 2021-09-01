Собянин снизил стоимость проезда на общественном транспорте Москвы

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Как сообщается на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина, с 1 сентября 2021 года пересадки на наземном общественном транспорте в течение 90 минут от начала поездки стали бесплатными, что поможет жителям столицы сэкономить до 11 тысяч рублей в год.

«Московские пассажиры привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД. Но пересадка с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной. Так было всегда. Но теперь пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров. С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки», — информирует пост.

На взгляд мэра, такие новшества привлекут на наземный транспорт новых пассажиров, ранее пользовавшихся иными видами транспорта, чтобы избежать лишних финансовых трат. “Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока”, — отметил Собянин.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, нужно привязать карту “Тройка” к личному кабинету пассажира на сайте Московского метрополитена или в приложении “Метро Москвы”, после привязки услуга активируется в течение 12 часов.