Собянин снизил стоимость проезда на общественном транспорте Москвы
10:12 01.09.2021
Как сообщается на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина, с 1 сентября 2021 года пересадки на наземном общественном транспорте в течение 90 минут от начала поездки стали бесплатными, что поможет жителям столицы сэкономить до 11 тысяч рублей в год.
«Московские пассажиры привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД. Но пересадка с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной. Так было всегда. Но теперь пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров. С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки», — информирует пост.
На взгляд мэра, такие новшества привлекут на наземный транспорт новых пассажиров, ранее пользовавшихся иными видами транспорта, чтобы избежать лишних финансовых трат. “Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока”, — отметил Собянин.
Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, нужно привязать карту “Тройка” к личному кабинету пассажира на сайте Московского метрополитена или в приложении “Метро Москвы”, после привязки услуга активируется в течение 12 часов.
НОВОСТИ
- 11:00 01.09.2021
- США 20 лет внедряли свои стандарты в Афганистане, но результат - одни потери, заявил Путин
- 10:40 01.09.2021
- Регистрация на онлайн-голосование в сентябре завершится менее чем через две недели
- 10:32 01.09.2021
- Продажи продуктов через интернет выросли за полгода почти втрое - СМИ
- 10:20 01.09.2021
- Премьер-министр Финляндии вернула государству деньги, которые ее семья получила в качестве льготы на питание
- 10:05 01.09.2021
- Литва отказала Белоруссии в правовой помощи по делу о геноциде белорусов в годы войны
- 10:00 01.09.2021
- США оставили в Афганистане переводчика, который спас Байдена в 2008-м - WSJ
- 09:32 01.09.2021
- С 1 сентября в России вступил в силу ряд нововведений
- 09:25 01.09.2021
- Во Владивостоке прошел тестовый запуск мультимедийного фонтана, подаренного Сбером
- 09:20 01.09.2021
- Совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского не будет
- 09:05 01.09.2021
- Сегодня открывается Венецианский кинофестиваль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать