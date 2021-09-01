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НОВОСТИ

Во Владивостоке прошел тестовый запуск мультимедийного фонтана, подаренного Сбером

09:25 01.09.2021

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Фото пресс-службы Сбера
Первый запуск нового мультимедийного фонтана состоялся во Владивостоке на центральной площади. Эксклюзивный предпоказ прошел для представителей средств массовой информации.

Тестовый запуск самого большого на Дальнем Востоке пешеходного фонтана не оставил равнодушными приморцев и туристов. В считанные минуты новую достопримечательность региона окружили зрители и на протяжении получасового водного шоу не покидали площадь.

Фонтан оснащен системой для демонстрации лазерного и видео-контента на водный экран. Под музыку струи меняют свою траекторию, интенсивность, образуя различные фигуры: арки, колонны, волнистые дорожки. Одна из особенностей фонтана – его можно использовать, как мультиформатную образовательную площадку. Новая достопримечательность города – подарок Владивостоку и жителям Приморья от Сбера.

Торжественное открытие фонтана состоится 2 сентября на площади Борцов за власть Советов. Вход бесплатный и будет доступен всем желающим по QR-кодам о вакцинации от COVID-19. Для гостей мероприятия выступят кавер-группы, артисты Приморской сцены Мариинского театра. Хедлайнер праздника – группа «7Б». Под занавес шоу небо над Владивостоком украсит фейерверк.

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