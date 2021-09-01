Во Владивостоке прошел тестовый запуск мультимедийного фонтана, подаренного Сбером
09:25 01.09.2021
|Фото пресс-службы Сбера
Тестовый запуск самого большого на Дальнем Востоке пешеходного фонтана не оставил равнодушными приморцев и туристов. В считанные минуты новую достопримечательность региона окружили зрители и на протяжении получасового водного шоу не покидали площадь.
Фонтан оснащен системой для демонстрации лазерного и видео-контента на водный экран. Под музыку струи меняют свою траекторию, интенсивность, образуя различные фигуры: арки, колонны, волнистые дорожки. Одна из особенностей фонтана – его можно использовать, как мультиформатную образовательную площадку. Новая достопримечательность города – подарок Владивостоку и жителям Приморья от Сбера.
Торжественное открытие фонтана состоится 2 сентября на площади Борцов за власть Советов. Вход бесплатный и будет доступен всем желающим по QR-кодам о вакцинации от COVID-19. Для гостей мероприятия выступят кавер-группы, артисты Приморской сцены Мариинского театра. Хедлайнер праздника – группа «7Б». Под занавес шоу небо над Владивостоком украсит фейерверк.
НОВОСТИ
- 11:00 01.09.2021
- США 20 лет внедряли свои стандарты в Афганистане, но результат - одни потери, заявил Путин
- 10:40 01.09.2021
- Регистрация на онлайн-голосование в сентябре завершится менее чем через две недели
- 10:32 01.09.2021
- Продажи продуктов через интернет выросли за полгода почти втрое - СМИ
- 10:20 01.09.2021
- Премьер-министр Финляндии вернула государству деньги, которые ее семья получила в качестве льготы на питание
- 10:12 01.09.2021
- Собянин снизил стоимость проезда на общественном транспорте Москвы
- 10:05 01.09.2021
- Литва отказала Белоруссии в правовой помощи по делу о геноциде белорусов в годы войны
- 10:00 01.09.2021
- США оставили в Афганистане переводчика, который спас Байдена в 2008-м - WSJ
- 09:32 01.09.2021
- С 1 сентября в России вступил в силу ряд нововведений
- 09:20 01.09.2021
- Совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского не будет
- 09:05 01.09.2021
- Сегодня открывается Венецианский кинофестиваль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать