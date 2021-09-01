Регистрация на онлайн-голосование в сентябре завершится менее чем через две недели

10:40

До конца регистрации на участие в онлайн-голосовании на предстоящих сентябрьских выборах осталось две недели, подать заявление можно до 23:59 13 сентября 2021 года - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении отмечается, чтобы принять участие в голосовании необходимо авторизоваться в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы, также это можно сделать через приложения “Госуслуги Москвы” и “Моя Москва”.

“Участвовать в онлайн-голосовании могут все совершеннолетние граждане России, постоянно зарегистрированные в Москве, с активным избирательным правом и полной учетной записью на mos.ru.” - говорится в сообщении.

Заявление могут подать граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию в Москве, старше 18 лет с активным избирательным правом и имеющие полную учетную запись на mos.ru, для активации регистрации нужно будет ввести код из смс сообщения, которое будет прислано на номер телефона, указанный в личном кабинете.

Москвичи, принявшие участие в онлайн-голосовании на парламентских выборах 17-19 сентября 2021 года, автоматически становятся участниками программы “Миллион призов”, в рамках которой разыгрывается 250 тысяч ценных призов, и суперпризы - однокомнатные квартиры в Москве, автомобили и 100 тысяч призовых баллов (1 балл = 1 рубль).

Напоминаем: выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, регистрация на дистанционное электронное голосование открыта с 2 августа по 13 сентября 2021 года, на сегодняшний день подано более 1.2 миллионов заявлений на участие в ДЭГ.