США 20 лет внедряли свои стандарты в Афганистане, но результат - одни потери, заявил Путин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон 20 лет пытался внедрять свои стандарты в Афганистане, но результатом стали только трагедии и потери. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которую он провел по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.

"Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, "цивилизовывать" людей, которые живут там. А по сути - внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политическую организацию общества. Результат - одни трагедии. Одни потери. И для тех, кто это сделал, для Соединенных Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана", - констатировал глава российского государства.