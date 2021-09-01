Талибы назначили ряд ключевых министров

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава политического крыла радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар назначен министром иностранных дел Афганистана. Об этом сообщило в среду агентство Хама Пресс со ссылкой на источники.

По их сведениям, мулла Якуб (сын первого лидера талибов муллы Омара) займет пост министра обороны, а Халифа Хаккани станет министром внутренних дел.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.