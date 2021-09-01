Токаев заявил, что использованию русского языка в Казахстане препятствовать нельзя
11:20 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу страны в среду заявил, что использованию русского языка в республике препятствовать нельзя.
"Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя", - сказал он.
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