Токаев заявил, что использованию русского языка в Казахстане препятствовать нельзя

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу страны в среду заявил, что использованию русского языка в республике препятствовать нельзя.

"Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя", - сказал он.