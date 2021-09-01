0
0
157
НОВОСТИ

Токаев заявил, что использованию русского языка в Казахстане препятствовать нельзя

11:20 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу страны в среду заявил, что использованию русского языка в республике препятствовать нельзя.

"Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 31.08.2021
РФ согласовывает проекты создания единой системы ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией
0
184
16:12 31.08.2021
Бои возобновились в районе Панджшерского ущелья - ТВ
0
204
16:00 31.08.2021
ЕС примет решение о создании собственных сил быстрого реагирования в 2022 году - источник
0
182
17:40 30.08.2021
Пентагон стал готовиться к крупному теракту за сутки до взрыва в аэропорту Кабула - Politico
0
361
09:00 30.08.2021
Системы ПВО США перехватили несколько ракет, выпущенных по аэропорту Кабула - Reuters
0
425
21:00 28.08.2021
Российские военные прибыли в Гродно для создания центра подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и РФ
0
713
17:48 27.08.2021
Летчиков упавшего в Пермском крае Су-24 нашли, их жизням ничего не угрожает - источник
0
851
13:00 27.08.2021
Самый низкий уровень смертности от ковида в России сохраняется в вооруженных силах - МО РФ
0
880
13:22 26.08.2021
На «Армия-2021» «закрутилась» «Юнармейская карусель»
0
1034
13:32 25.08.2021
Шведская армия усилила свое присутствие на Готланде из-за "активности России"
0
1233

Возврат к списку