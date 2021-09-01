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Население России могло быть достигать 500 млн человек, если бы не события XX века - Путин

11:32 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которую он провел по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.

Он обратил внимание на то, что на протяжении прошлого века дважды "рассыпалась российская государственность": после революции 1917 года и при крушении Советского Союза.

"Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", - подчеркнул он.

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