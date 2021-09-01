В детских технопарках столицы пройдет серия семейных-мастер-классов — Сергунина

10:57

Детские технопарки столицы возвращаются к проведению познавательных бесплатных мастер-классов для детей от 7 до 17 лет вместе с членами их семей, занятия будут посвящены IT- областям, естествознанию, техническому моделированию, кибернетике и многому другому, — об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Первую в этом году серию практикумов для всей семьи детские технопарки провели с марта по июль. Занятия оказались популярными, к ним присоединились 4,3 тыс. москвичей разных возрастов. К новому учебному году было решено организовать второй цикл познавательных мастер-классов. Такие проекты - хорошая возможность для школьников познакомиться с перспективными профессиями и получить полезные навыки», — говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Занятия, по словам заммэра, будут проводиться в девяти детских технопарках: «Наукоград» МФЮА, «Инжинириум» МГТУ имени Баумана, «Траектория взлета» МАИ, «Кулибин Про», «Вертикальный взлет», «На Зорге», детский технопарк равных возможностей РГСУ, научно-образовательный технопарк НИЦ «Курчатовский институт», а также «Байтик» в Троицке. Мастер-классы будут занимать 1-1.5 часа, чтобы принять в них участие необходима предварительная регистрация.

Подчеркивается, что занятия будут проводиться с соблюдением всех требуемых санитарных норм, посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Зарегистрироваться на мастер-класс и ознакомиться с расписанием занятий можно на сайте детских технопарков столицы.