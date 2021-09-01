В детских технопарках столицы пройдет серия семейных-мастер-классов — Сергунина
10:57 01.09.2021
Детские технопарки столицы возвращаются к проведению познавательных бесплатных мастер-классов для детей от 7 до 17 лет вместе с членами их семей, занятия будут посвящены IT- областям, естествознанию, техническому моделированию, кибернетике и многому другому, — об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«Первую в этом году серию практикумов для всей семьи детские технопарки провели с марта по июль. Занятия оказались популярными, к ним присоединились 4,3 тыс. москвичей разных возрастов. К новому учебному году было решено организовать второй цикл познавательных мастер-классов. Такие проекты - хорошая возможность для школьников познакомиться с перспективными профессиями и получить полезные навыки», — говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Занятия, по словам заммэра, будут проводиться в девяти детских технопарках: «Наукоград» МФЮА, «Инжинириум» МГТУ имени Баумана, «Траектория взлета» МАИ, «Кулибин Про», «Вертикальный взлет», «На Зорге», детский технопарк равных возможностей РГСУ, научно-образовательный технопарк НИЦ «Курчатовский институт», а также «Байтик» в Троицке. Мастер-классы будут занимать 1-1.5 часа, чтобы принять в них участие необходима предварительная регистрация.
Подчеркивается, что занятия будут проводиться с соблюдением всех требуемых санитарных норм, посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Зарегистрироваться на мастер-класс и ознакомиться с расписанием занятий можно на сайте детских технопарков столицы.
НОВОСТИ
- 11:05 01.09.2021
- Талибы назначили ряд ключевых министров
- 11:00 01.09.2021
- США 20 лет внедряли свои стандарты в Афганистане, но результат - одни потери, заявил Путин
- 10:40 01.09.2021
- Регистрация на онлайн-голосование в сентябре завершится менее чем через две недели
- 10:32 01.09.2021
- Продажи продуктов через интернет выросли за полгода почти втрое - СМИ
- 10:20 01.09.2021
- Премьер-министр Финляндии вернула государству деньги, которые ее семья получила в качестве льготы на питание
- 10:12 01.09.2021
- Собянин снизил стоимость проезда на общественном транспорте Москвы
- 10:05 01.09.2021
- Литва отказала Белоруссии в правовой помощи по делу о геноциде белорусов в годы войны
- 10:00 01.09.2021
- США оставили в Афганистане переводчика, который спас Байдена в 2008-м - WSJ
- 09:32 01.09.2021
- С 1 сентября в России вступил в силу ряд нововведений
- 09:25 01.09.2021
- Во Владивостоке прошел тестовый запуск мультимедийного фонтана, подаренного Сбером
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать