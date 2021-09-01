В России выявили 18 368 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 368, до 6 937 333. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 325, до 6 199 379. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла почти до 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 790 против 795 днем ранее, до 184 014. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,65%, следует из данных штаба.