Средняя цена нефти Urals в январе - августе выросла в 1,6 раза

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе - августе 2021 года составила $65,1 за баррель. В январе - августе 2020 года ее стоимость составляла $40,83 за баррель, сообщает пресс- служба Минфина РФ. Таким образом, рост составил 1,6 раза.

Отмечается, что средняя цена на нефть марки Urals в августе 2021 года сложилась в размере $68 за баррель, что в 1,5 раза выше, чем в августе 2020 года ($44,51 за баррель).