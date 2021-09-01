В новом правительстве Афганистана не будет чиновников из прежней администрации - ТВ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Афганистана не будет включать в себя представителей прежней администрации страны. Об этом сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в радикальном движении "Талибан" (запрещено в РФ).

Отмечается, что состав нового правительства будет объявлен в течение нескольких дней.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.