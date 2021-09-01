Безопасность детей в интернете стала темой обсуждения экспертов
12:40 01.09.2021
|Автор фото: Галина Бродская
Детский психолог Ольга Бочарова рассказала, какие опасности могут подстерегать детей, лишенных родительского контроля. Она считает что для ребенка важно участие в их жизни родителей и других членов семьи, по ее мнению, дети “уходят” в интернет не только потому, что им там интересно, но и потому, что страдают от отсутствия внимания и общения с близкими.
Евгений Нифантьев, член Общественной палаты РФ, многодетный отец поддерживает мнение коллеги, в свою очередь отметив что погружение в виртуальную реальность серьезно влияет на успеваемость.
По мнению общественника, «подавляющее большинство подростков сегодня не представляют свою жизнь без гаджетов. Но если они будут проводить время в походах с семьей, заниматься спортом, гулять с друзьями, все виртуальное в их жизни сразу же отодвинется на второй план». Также он считает необходимым улучшение инфраструктуры, нацеленной на развитие детей.
Председатель общественной организации «Объединенный молодежный фронт» Ксения Шлямина и член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина также подчеркнули, что приучение детей с раннего возраста к гаджетам вызывает зависимость, провоцирующую с раннего возраста депрессии, а также отсутствие желания общаться со сверстниками и читать книги. Они призвали общественность, педагогов воспитателей и родителей бороться с детской интернет-зависимостью.
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