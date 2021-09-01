Сбер поздравляет студентов с Днем знаний и дарит им возможность построить карьеру мечты
12:42 01.09.2021
Советы по выживанию для студентов во время сессии, экзамена и стажировки теперь можно найти в спецпроекте World Of Students, запущенном Сбером ко Дню знаний. Своими секретами и лайфхаками на специальном лендинге делятся сотрудники Сбера, рассказывают чему научились в студенчестве и о каких упущенных возможностях жалеют.
Там же размещена игра, которая поможет интересующимся прокачать студенческие навыки в веселой форме, победителям будет предложено подать заявку на стажировку в Сбере. Такая стажировка для студента - первый и очень серьезный шаг на пути к карьере, она позволит прокачать профессиональные навыки без отрыва от учебы.
Для самых любознательных на сайте размещен видеоролик, позволяющий виртуально прогуляться по Сберу, погрузиться в дружелюбную зажигательную и молодежную атмосферу в команде. Все, кого захватит эта энергия, смогут здесь же заполнить анкету и подать заявку на стажировку.
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