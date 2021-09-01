Переговоры между талибами и сопротивлением в Панджшере провалились - ТВ
13:00 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры между захватившим власть в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) и сопротивлением северной афганской провинции Панджшер провалились. Об этом сообщил в среду телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на главу Комиссии по руководству движения Амира Хана Моттаки.
Представители сопротивления пока не комментировали эту информацию.
В понедельник источник ТАСС в регионе проинформировал, что силы национального сопротивления отбили атаку боевиков на один из аванпостов в западной части Панджшера. Кроме того, на минувшей неделе в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) состоялись первые прямые переговоры между Фронтом национального сопротивления и делегацией "Талибана".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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