Переговоры между талибами и сопротивлением в Панджшере провалились - ТВ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры между захватившим власть в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) и сопротивлением северной афганской провинции Панджшер провалились. Об этом сообщил в среду телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на главу Комиссии по руководству движения Амира Хана Моттаки.

Представители сопротивления пока не комментировали эту информацию.

В понедельник источник ТАСС в регионе проинформировал, что силы национального сопротивления отбили атаку боевиков на один из аванпостов в западной части Панджшера. Кроме того, на минувшей неделе в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) состоялись первые прямые переговоры между Фронтом национального сопротивления и делегацией "Талибана".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.