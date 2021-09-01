США окажут Украине помощь в размере $3 млрд

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщила журналистам на специальном брифинге, посвященном запланированной на среду встрече американского лидера Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским, находящимся с визитом в США.

"Что касается экономики, то мы используем этот визит для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства. Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере 3 млрд долларов", - отметила она.