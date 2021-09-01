В конце сентября в Москве возможна новая вспышка коронавируса - Проценко

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая вспышка коронавируса в Москве может произойти в конце сентября, заявил в среду журналистам главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября - это зона риска, когда будет вспышка", - сказал Проценко в кулуарах марафона "Новое Знание", отвечая на вопрос ТАСС.