В конце сентября в Москве возможна новая вспышка коронавируса - Проценко
13:32 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая вспышка коронавируса в Москве может произойти в конце сентября, заявил в среду журналистам главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября - это зона риска, когда будет вспышка", - сказал Проценко в кулуарах марафона "Новое Знание", отвечая на вопрос ТАСС.
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