Папа Римский рассказал, что именно медбрат настоял на важной для понтифика операции
14:00 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск, в начале июля перенесший операцию на кишечнике, рассказал, что это важное для него хирургическое вмешательство было сделано по настоянию медбрата. Об этом он сообщил в интервью, которое в среду было передано по испанской радиостанции "Копе".
Ранее радиостанция, принадлежащая Конференции испанских епископов, передала фрагмент интервью, в котором понтифик сообщил: "Медбрат спас мне жизнь". Однако никаких подробностей этого события тогда не приводилось.
"Он сказал мне: "Вам нужно сделать операцию". Были и другие мнения: "Нет, [можно обойтись и использовать] антибиотики, - сказал понтифик. - Он мне все очень хорошо объяснил <...> Он работает здесь уже тридцать лет, очень опытный человек. Это второй случай в моей жизни, когда медбрат спас мне жизнь".
Глава Римско-католической церкви уточнил, что в первый раз это произошло в 1957 году, когда во время лечения тяжелой пневмонии медсестра изменила дозировку препаратов. "Врач назначил - не помню сколько, - скажем, миллион единиц пенициллина и миллион единиц стрептомицина - в то время это были единственные антибиотики", - рассказал понтифик. Он добавил, что медсестра порекомендовала увеличить дозу в два раза, когда врач ушел.
На вопрос журналиста о собственном самочувствии Франциск пошутил, что "все еще жив".
НОВОСТИ
- 13:42 01.09.2021
- Собянин: К 1 сентября благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов
- 13:32 01.09.2021
- В конце сентября в Москве возможна новая вспышка коронавируса - Проценко
- 13:20 01.09.2021
- Московские полицейские задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Васильеву
- 13:13 01.09.2021
- Светлана Разворотнева: Старейшая школа искусств в Москве начнет работу в новом здании
- 13:05 01.09.2021
- США окажут Украине помощь в размере $3 млрд
- 13:00 01.09.2021
- Переговоры между талибами и сопротивлением в Панджшере провалились - ТВ
- 12:42 01.09.2021
- Сбер поздравляет студентов с Днем знаний и дарит им возможность построить карьеру мечты
- 12:40 01.09.2021
- Безопасность детей в интернете стала темой обсуждения экспертов
- 12:32 01.09.2021
- В новом правительстве Афганистана не будет чиновников из прежней администрации - ТВ
- 12:20 01.09.2021
- Средняя цена нефти Urals в январе - августе выросла в 1,6 раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать