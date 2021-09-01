Папа Римский рассказал, что именно медбрат настоял на важной для понтифика операции

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск, в начале июля перенесший операцию на кишечнике, рассказал, что это важное для него хирургическое вмешательство было сделано по настоянию медбрата. Об этом он сообщил в интервью, которое в среду было передано по испанской радиостанции "Копе".

Ранее радиостанция, принадлежащая Конференции испанских епископов, передала фрагмент интервью, в котором понтифик сообщил: "Медбрат спас мне жизнь". Однако никаких подробностей этого события тогда не приводилось.

"Он сказал мне: "Вам нужно сделать операцию". Были и другие мнения: "Нет, [можно обойтись и использовать] антибиотики, - сказал понтифик. - Он мне все очень хорошо объяснил <...> Он работает здесь уже тридцать лет, очень опытный человек. Это второй случай в моей жизни, когда медбрат спас мне жизнь".

Глава Римско-католической церкви уточнил, что в первый раз это произошло в 1957 году, когда во время лечения тяжелой пневмонии медсестра изменила дозировку препаратов. "Врач назначил - не помню сколько, - скажем, миллион единиц пенициллина и миллион единиц стрептомицина - в то время это были единственные антибиотики", - рассказал понтифик. Он добавил, что медсестра порекомендовала увеличить дозу в два раза, когда врач ушел.

На вопрос журналиста о собственном самочувствии Франциск пошутил, что "все еще жив".