0
0
108
НОВОСТИ

Светлана Разворотнева: Старейшая школа искусств в Москве начнет работу в новом здании

13:13 01.09.2021

Разворотнева.jpg
Автор фото: пресс-служба мэра Москвы
31 августа мэр Москвы Сергей Собянин и помощник мэра по вопросам ЖКХ, общественный помощник уполномоченного по правам человека в городе Москве Светлана Разворотнева в районе Печатники осмотрели готовящуюся открыть свои двери 1 сентября новую детскую школу искусств имени Михаила Глинки.

По словам Сергея Собянина, новая школа площадью около 3.5 тыс. кв. м., рассчитанная на посещение в смену 300 ребят - это важное событие для района.

Светлана Разворотнева отметила, что школа имени Михаила Глинки насчитывает более 50 лет и является старейшей в Москве, потому вопрос о новом здании был острым: до возведения нового здания школе приходилось арендовать помещения у патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря.

“Собственное здание детской школы искусств позволит не только принять большее число учащихся – будут открыты новые отделения хореографии и изобразительного искусства. В новом здании планируется разместить полную экспозицию музея Глинки, ранее она занимала очень маленькую площадь – всего 7 квадратных метров. Для раскрытия творческого потенциала наших детей созданы прекрасные условия, и я надеюсь, что подобных объектов станет больше”, — подчеркнула помощник мэра.

По ее словам, месторасположение школы создавало сложности для воспитанников и родителей, так как она находилась в стороне от наземных транспортных линий. Районной управой совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы проблема была решена. “Как сообщил Дептранс, на днях автобус начнет заезжать к музыкальной школе”, — рассказала Светлана Разворотнева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 01.09.2021
Папа Римский рассказал, что именно медбрат настоял на важной для понтифика операции
0
32
13:42 01.09.2021
Собянин: К 1 сентября благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов
0
72
13:32 01.09.2021
В конце сентября в Москве возможна новая вспышка коронавируса - Проценко
0
97
13:20 01.09.2021
Московские полицейские задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Васильеву
0
142
13:05 01.09.2021
США окажут Украине помощь в размере $3 млрд
0
161
13:00 01.09.2021
Переговоры между талибами и сопротивлением в Панджшере провалились - ТВ
0
172
12:42 01.09.2021
Сбер поздравляет студентов с Днем знаний и дарит им возможность построить карьеру мечты
0
160
12:40 01.09.2021
Безопасность детей в интернете стала темой обсуждения экспертов
0
159
12:32 01.09.2021
В новом правительстве Афганистана не будет чиновников из прежней администрации - ТВ
0
195
12:20 01.09.2021
Средняя цена нефти Urals в январе - августе выросла в 1,6 раза
0
203

Возврат к списку