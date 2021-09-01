Светлана Разворотнева: Старейшая школа искусств в Москве начнет работу в новом здании

13:13

Автор фото: пресс-служба мэра Москвы



31 августа мэр Москвыи помощник мэра по вопросам ЖКХ, общественный помощник уполномоченного по правам человека в городе Москвев районе Печатники осмотрели готовящуюся открыть свои двери 1 сентября новую детскую школу искусств имени Михаила Глинки.

По словам Сергея Собянина, новая школа площадью около 3.5 тыс. кв. м., рассчитанная на посещение в смену 300 ребят - это важное событие для района.

Светлана Разворотнева отметила, что школа имени Михаила Глинки насчитывает более 50 лет и является старейшей в Москве, потому вопрос о новом здании был острым: до возведения нового здания школе приходилось арендовать помещения у патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря.

“Собственное здание детской школы искусств позволит не только принять большее число учащихся – будут открыты новые отделения хореографии и изобразительного искусства. В новом здании планируется разместить полную экспозицию музея Глинки, ранее она занимала очень маленькую площадь – всего 7 квадратных метров. Для раскрытия творческого потенциала наших детей созданы прекрасные условия, и я надеюсь, что подобных объектов станет больше”, — подчеркнула помощник мэра.

По ее словам, месторасположение школы создавало сложности для воспитанников и родителей, так как она находилась в стороне от наземных транспортных линий. Районной управой совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы проблема была решена. “Как сообщил Дептранс, на днях автобус начнет заезжать к музыкальной школе”, — рассказала Светлана Разворотнева.