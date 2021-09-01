Собянин: К 1 сентября благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов
13:42 01.09.2021
В День знаний в ходе открытия отремонтированного здания школы “Дмитровский” на Карельском бульваре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве к новому учебному году 400 стадионов и территорий, прилегающих к образовательным учреждениям.
«Москва подготовилась к этому празднику (Дню знаний - прим. Агентства «Москва»): отремонтированы школы, построены новые и создан целый ряд новых стадионов в Москве. Около 400 площадок комплексно обустроено в дошкольных и школьных учреждениях. Москва запустила такую системную программу реорганизации школьных пространств. Многие из них большие, но неухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор были привлекательными не только для школьников, но и для окружающих людей. Надеюсь, что у нас это стало получаться», — рассказал градоначальник.
Также он отметил создание в самих школах новых учебных пространств, связанных с созданием для учащихся классов различных направлений, в том числе и предпрофильных, которые помогут школьникам определиться с дальнейшей профессиональной деятельностью.
Как отмечено в материалах пресс-службы Московской мэрии, в 2021 году Правительством столицы проведена масштабная программа благоустройства, в которую вошли стадионы, 173 школьные территории и 233 территорий детских садов, что составляет в целом 406 территорий детских садов и школ.
На территориях школ проведено озеленение, установлены спортивные тренажеры, игровые комплексы и лавочки, на стадионах приведены в порядок футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки.
Школьные дворы откроются для занятий и отдыха по окончании благоустройства.
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