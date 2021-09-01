Талибам могли достаться гаубицы и боевые вертолеты из Чехии - СМИ
14:12 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гаубицы D-30 (Д-30) калибра 122 мм, боевые вертолеты Ми-17 и Ми-24, которые в последние два десятилетия Чехия передала Вооруженным силам Афганистана, могут использоваться захватившим власть в этой ближневосточной стране движением "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщила в среду газета "Млада фронта Днес".
В 2004 году Чехия передала ВС Афганистана почти 6 тыс. тонн боеприпасов - от патронов к стрелковому пехотному оружию до артиллерийских снарядов разного калибра. В 2007 году страна подарила афганской армии шесть вертолетов Ми-17 и шесть вертолетов Ми-24, оснащенных современными оружейными системами.
Прага и затем направляла в эту страну тонны боеприпасов. Гаубицы D-30, которые могли оказаться у "Талибана", являются одними из наиболее эффективных пушек для ведения навесного огня.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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