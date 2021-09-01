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РФ приветствует заявления Байдена и Макрона о прекращении навязывания демократии - Лавров

14:32 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия приветствует заявления президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости прекратить навязывание демократии другим странам. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Момент, который был отмечен президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, они оба практически с разрывом в один-два дня заявили, что пора завязывать с вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца. Мы приветствуем такие заявления, мы давно призывали к тому, чтобы извлекать уроки из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались", - сказал он.

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