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НОВОСТИ

Эксперт рассказал о том, почему москвичи доверяют онлайн-голосованию

14:15 01.09.2021

Как сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов Агентству городских новостей “Москва”, работающий на официальном сайте мэра Москвы сервис проверки статуса заявлений на онлайн-голосование повышает к нему доверие благодаря освещению всех этапов выборных процедур.

По словам депутата, «Теперь, подавая заявления, избиратель может отслеживать все изменения его статуса: отправка, проверка, одобрение. Сверка данных в обязательном порядке ведется в Центральной избирательной комиссии, поэтому на это потребуется некоторое время. Данные заявителя должны подтвердиться в федеральной базе избирателей».

По его словам, каждому заявлению присваивается уникальный защищенный номер, который будет отражен на официальном сайте мэра и в электронных письмах, что позволит надежно сохранить данные.

Председатель профильной комиссии также подчеркнул интерес, с которым жители столицы отнеслись к ДЭГ: “Первые эксперименты с онлайн-голосованием прошли в Москве на городском уровне еще два года назад, онлайн-формат также использовался и на голосовании по вопросам внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 году. В этом году интерес будет еще выше - нам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, интерес к политическим фигурам такого уровня традиционно высок”.

Александр Козлов напомнил, что заявление на участие в онлайн-голосовании можно подать до 23:59 13 сентября 2021 года.

Напоминаем: выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, со 2 августа в столице открыта регистрация на дистанционное электронное голосование, москвичами подано более 1,2 млн заявлений на участие в онлайн-голосовании.

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